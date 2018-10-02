«برّكم واجب» كرنفال وطني يحتفي بالمسنّين طيلة أكتوبر

المصدر: دبي، الشارقة - نورا الأمير، البيان - رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح - عجمان - أسامة أحمد

تشارك دولة الإمارات، العالم في الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام، بأنشطة وفعاليات ومبادرات نوعية تحتفي بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد الرعاية والاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وتعزز الجهود الوطنية والمجتمعية في خدمة كبار السن، الذين جسدوا أسمى قيم الولاء والانتماء والعمل والإنجاز من أجل هذا الوطن الأعز.

وتُجسّد وزارة تنمية المجتمع في احتفالها بهذه المناسبة، أسمى القيم الاجتماعية، والالتزام الديني والوطني والأخلاقي، تجاه شريحة كبار السن من الآباء والأمهات والأجداد، وتسعى الوزارة إلى تأكيد مبدأ رد الجميل وطنياً واجتماعياً على شكل مبادرات وأفكار وفعاليات تحت عنوان «بركم واجب» تستمر طيلة أيام شهر أكتوبر الجاري.

واستهلّت الوزارة احتفالاتها بمشاركة كبار السن، في كرنفال وطني، جمع كل معاني الفخر والتقدير، وأبرز أهمية دورهم في المجتمع. وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن قيادتنا الرشيدة، تحتفي كل يوم بكبار السن، وتقدم أبلغ نموذج في العطاء والتقدير بتواصلها الإيجابي والمؤثر والداعم لشريحة كبار السن.

وكشفت معاليها عن بعض الملامح الاحتفالية في وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة «بركم واجب»، وقالت معاليها «إن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن هذا العام، سيشهد إطلاق النادي النهاري والوحدة المتنقلة لرعاية وتحفيز كبار السن في إمارة أم القيوين، والذي يعتبر النادي الثاني .

إضافة إلى النادي الذي تم افتتاحه سابقاً في عجمان، ومن المتوقع أن يتم تعميم فكرة النادي في مختلف إمارات الدولة، ليكون مساحة تواصل شاسعة للقاء كبار السن مع بعضهم ومع مختلف شرائح المجتمع، ونقل تجاربهم وخبراتهم وذكرياتهم المؤرّخة في الذاكرة.

وقالت معاليها: «إن وزارة تنمية المجتمع التي تحفظ قاعدة بياناتها تواصلاً فعالاً وداعماً ومستمراً مع نحو 25 ألف مسن، تبقى ذراع الثقة التي يتميز بها كبار السن في دولة الإمارات».

ونظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدة فعاليات في المناطق والمرافق الصحية بالتزامن مع اليوم العالمي للمسن.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات حرص الوزارة على تطوير الخدمات الصحية الأولية والثانوية لكبار السن وفق أعلى المعايير العالمية في إطار تنامي الاهتمام الحكومي لفئة كبار السن، التي تحظى بمكانة خاصة لدى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، رداً للجميل لفئة قدمت الكثير ولعبت دوراً كبيراً في بناء الوطن، وترجمة للقيم والمفاهيم والتقاليد الأصيلة التي يتسم بها مجتمعنا.

إلى ذلك كشف ملتقى كبار السن السابع، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة تحت شعار «الشارقة مدينة مراعية للسن» أن عدد المسنين الذين يتلقون خدمات الرعاية من قبل الدائرة على مستوى الإمارة بين 1800 و2500 مسن، وفي مدينة الشارقة من 900 إلى 1000 مسن.

وكان الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للمدن المراعية للمسن، قد شهد جانباً من الملتقى بحضور عفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية.

والدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعدد من مديري الدوائر وكبار المسؤولين والمتخصصين في المجال.

ودعا مسنون في الملتقى إلى تعزيز قيم بر واحترام المسنين وتضمين ذلك في المناهج الدراسية، وجعل علم الشيخوخة جزءاً من الخطة الدراسية التي تعد الطالب للتعامل مع هذه الفئة وليس إقصاءها والابتعاد عنها.

وقالت مسنة إنها ربت سبعة من الأبناء وجميعهم من البارين بها لكنها ترى نماذج لمسنين يشتكون الجفاء.

وذكر المسن محمد عباس وهو من مواليد عام 1942 أنه يعيش في دار رعاية المسنين وليس له أحد، إذ لم يتزوج وتوفي والداه وهو صغير ويقول إن بعض المسنين لديهم أبناء وأحفاد لكن مشاغل الحياة أبعدتهم، مشدداً على ضرورة تعميق بر الوالدين.

مراكز الاحتفالات

تتواصل احتفالات وزارة تنمية المجتمع باليوم العالمي لكبار السن في مراكز التنمية الاجتماعية، وهي:

مركز التنمية الاجتماعية بدبي، ومركز التنمية الاجتماعية بجلفار، ومركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، ومركز التنمية الاجتماعية بعجمان، ومركز التنمية الاجتماعية في كلباء، ومركز التنمية الاجتماعية بالشارقة، ومركز التنمية الاجتماعية في الفجيرة، ومركز رأس الخيمة، وتتنوع فعاليات المراكز لتشمل: اليوم المفتوح والأجواء الاحتفالية والتراثية.

شرطة أبوظبي تحتفل بالمناسبة

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، باليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من أكتوبر سنوياً.

وكرم اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية عدداً من كبار السن في مركز إسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات ووزع عليهم الورود، مشيداً بجهودهم وأدوارهم الرائدة في المجتمع.

وأضاف: كَبِرُوا وَلَمْ تَهْرَمْ ذِكْرَيَاتُهُمْ وما زالوا مِثَالًا متميزاً فِي الصَّبْرِ وَالْوَفَاءِ، مَوَاعِظهُمْ تشْتَرِى بِمَاءِ الذَّهَبِ لِأَنَّهَا أَتَتْ مِنْ تَجْرِبَةٍ عَلَى أرْضِ الْوَاقِعِ، الْيَوْمَ نَقْطُفُ ثِمَارَ زَرْعِهِمْ فِي الْوَطَنِ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ. كما رحبت شرطة أبوظبي بالمسافرين من كبار السن القادمين إلى أرض الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي، واستقبلتهم بالابتسامة والورود والهدايا.

وأوضحت أن كبار السن يحظون بمكانة اجتماعية رفيعة، في الدولة باعتبارهم جزءاً مهماً من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، مؤكدة الحرص على أن تنعم هذه الشريحة المجتمعية المهمة بحقهم في العيش وسط بيئتهم الأسرية الطبيعية.

«طبية رأس الخيمة» تحتفل تحت شعار «إنتوا الخير والبركة»

احتفلت منطقة رأس الخيمة الطبية ممثلة في مستشفى عبيد الله لعلاج كبار السن وأمراض الشيخوخة وبتنظيم دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة ومشاركة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة العمليات المركزية وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة والشرطة النسائية بالفعالية التي جاءت تحت شعار «إنتوا الخير والبركة» وذلك تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي للمسن الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر من كل عام.

وقام المشاركون بقص شريط معرض «عام زايد» وأخذ جولة ميدانية للاطلاع على محتوى المعرض وما يشتمله من حرف ومنتجات تراثية وشعبية متنوعة تعكس الحياة قديماً.

زيارات لكبار السن

قامت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بتنظيم زيارة لمرضى الرعاية المنزلية من كبار السن بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وذلك بمناسبة يوم المسنين العالمي الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام. وقام فريق من الجهتين بزيارة 10 مسنين في منازلهم في مدينة أبوظبي، وتقديم الهدايا لهم. أبوظبي - البيان

فقرات وهدايا بحفل «شباب عجمان»

احتفل مركز شباب عجمان باليوم العالمي للمسنين وذلك بمقر المركز أمس بمنطقة الصفيا.

حيث استضاف المسنين والمسنات المقيمين بدار رعاية المسنين في عجمان وسط حفاوة وفرح، حيث قدمت العديد من الفقرات الترفيهية والقصائد الشعرية وحضور أصدقاء المسنين وقدمت الهدايا الرمزية للمسنين تعبيراً عن مكانتهم الكبيرة في قلوب أبناء الوطن وتجسيداً لمعاني الوفاء والتقدير للمسنين ودورهم الذي قاموا به في المشاركة في بناء صرح الاتحاد.

وأكد أحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في الدولة بتقديم الرعاية الشاملة للمسنين وتوفير كل أسباب السعادة لهم وذلك تقديراً وعرفاناً لهم تجاه ما قدموه للوطن الغالي.



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