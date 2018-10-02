حدائق كبار السن بدبي تخفض سلوك العزلة %100

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، صباح أمس، باليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، بحضور شركائها من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، للتوعية بأهمية تعزيز الوعي بأهمية حماية ودمج كبار السن في المجتمع، ووضع الخطط والبرامج لتمكينهم من المساهمة بخبراتهم في مختلف مجالات الحياة، ورعايتهم بالشكل الأمثل الذي يضمن لهم الاستقلالية والحياة الكريمة.

وبين استبيان أجرته هيئة تنمية المجتمع لقياس رضا كبار السن عن مبادرة حدائق كبار السن أثراً إيجابياً مباشراً تمثل في خفض سلوك العزلة الاجتماعية لدى كبار السن الذين تم إنشاء حدائق في منازلهم بنسبة 100% وخفض السلوك العصبي الزائد بنسبة 90% وخفض الشكوى من آلام المفاصل بنسبة 40%.

وتعد حدائق كبار السن إحدى أبرز المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة أواخر العام 2017، وأكملت الهيئة بالتعاون مع بلدية دبي المرحلة الأولى من المشروع خلال العام، عبر إنشاء حدائق زراعية مصغرة في منازل كبار السن الذين يقيمون بمفردهم في إمارة دبي بهدف تحفيزهم على الحركة والإنتاج وخفض عزلتهم الاجتماعية وتحسين صحتهم النفسية.

وتضمنت المرحلة الأولى 12 حديقة تم تصميمها واختيار النباتات الملائمة لها بالاتفاق مع كبير السن وبحسب المساحة المتوفرة في منزله، وبما يتناسب مع خبرته في مجال العناية بالنباتات.

وأكد حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أن تطوير نظام مستدام لدمج وحماية ورعاية كبار السن لا يقتصر على القوانين والسياسات التي تصدرها الحكومة ولا على الخدمات التي تخصصها جهة بعينها، فهو عمل متكامل يشترك به كافة أفراد المجتمع.

وكشفت الهيئة خلال الحفل عن الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الماضية، حيث وصل عدد المستفيدين من بطاقة ذخر، المخصصة لكبار السن المواطنين في إمارة دبي، وتوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات بالتعاون مع 123 جهة حكومية وخاصة، إلى 6614 من كبار وكبيرات السن.

سيارة إسعاف

أطلقت مؤسسة إسعاف دبي سيارة إسعاف متخصصة لأصحاب الهمم وكبار السن، على هامش مشاركتها في حفل هيئة تنمية المجتمع لكبار السن، وتم تجهيز السيارة بالأدوات المناسبة لنقل كبار السن بسرعة وسهولة في الحالات الإسعافية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لديهم. وسيستفيد من السيارة كافة كبار السن المسجلين في بطاقة ذخر التابعة لهيئة تنمية المجتمع. وكرمت هيئة تنمية المجتمع خلال الحفل الجهات الراعية والداعمة لبرامجها المخصصة لكبار السن.