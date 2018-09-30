محمد بن راشد: ميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمد خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة .. 59% منها للتعليم وتنمية المجتمع.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "موازنتنا بلا عجز .. وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد".

كما اعتمد سموه اليوم قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء.. بهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.. وقال سموه: "كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحاديا مع تنظيم قطاع الفضاء.. كلاهما سيحلق بـ #الإمارات لآفاق جديدة بإذن الله".