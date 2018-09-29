محمد بن زايد: الإنجازات تجعلنا أكثر تمسّكاً بتراثنا

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن صون التراث الإماراتي وتوجيه الجهود لإثراء الساحة المحلية بالأنشطة والأعمال التي تربط الأجيال به مطلب ضروري.

وأشار سموه إلى أهمية أن يظل أبناء الوطن على علاقة وطيدة وراسخة بتراثهم، مؤكداً أن التقدم والتغير سمة العصر، وتحقيق الإنجازات والتطور يجعلنا أكثر تمسكاً بهذا الإرث الكبير.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يختتم فعالياته اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتحتفي فعاليات دورته الـ16 هذا العام بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وثمّن سموه دور مختلف المؤسسات المشاركة في هذه النوعية من الفعاليات التي تهدف من خلال جهودها لإثراء الساحة المحلية بالأنشطة والبرامج التراثية.

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