محمد بن زايد: صـون التراث الإماراتي مطلب ضروري

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن صون التراث الإماراتي وتوجيه الجهود لإثراء الساحة المحلية بالأنشطة والأعمال التي تربط الأجيال به مطلب ضروري، مشيرا إلى أهمية أن يظل أبناء الوطن على علاقة وطيدة وراسخة بتراثهم، فالتقدم والتغير سمة العصر وتحقيق الإنجازات والتطور يجعلنا أكثر تمسكا بهذا الإرث الكبير.

محمد بن زايد خلال زيارته المعرض

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يختتم فعالياته اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتحتفي فعاليات دورته الـ16 هذا العام بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وثمن سموه دور مختلف المؤسسات المشاركة في هذه النوعية من الفعاليات التي تهدف من خلال جهودها لإثراء الساحة المحلية بالأنشطة والبرامج التراثية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي، مؤكداً أنه يجسد جانباً مهماً من العراقة والأصالة الإماراتية والعربية وإرث الآباء والأجداد الذي نفاخر به ونحرص على المحافظة عليه، مشيرا إلى الاهتمام الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برياضة الصيد بالصقور والفروسية والحفاظ على مقومات البيئة المحلية المتنوعة والغنية وتنميتها والتعريف بها باعتبارها موروثاً وطنياً مهماً.

سموه خلال تفقده معرض الصور النادرة بحضور زايد بن محمد بن حمد وأحمد المزروعي ومحمد العامري

سموه خلال زيارته أحد الأجنحة بحضور محمد العامري

سموه متفقداً أجنحة المعرض

تدوينة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر الحساب الرسمي لأخبار سموه في «تويتر»: «زرت اليوم المعرض الدولي للصيد والفروسية، معرض يجسد جانباً مهماً من العراقة واﻷصالة الإماراتية والعربية.. نواكب الحاضر وحداثته ونحافظ على هويتنا من خلال حفاظنا على تراث اﻵباء واﻷجداد».

واطلع سموه خلال الزيارة على مشاركات عدد من الأجنحة والشركات الوطنية والأجنبية التي تعرض أحدث التقنيات والمستلزمات والأساليب المستخدمة في الصيد والفروسية، إضافة إلى معارض الصور النادرة لممارسة الصيد والفروسية

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في أجنحة المعرض، إلى المشاركين والعارضين الذين أكدوا أهمية هذا الملتقى التراثي والثقافي الدولي الذي يستقطب آلاف الزوار من محبي رياضات الصيد والفروسية في دول المنطقة والعالم.

ورافق سموه خلال الجولة الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وماجد المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات.