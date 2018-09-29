الإمارات ضمن أكثر 10 دول أماناً للعيش في العالم

حلّت دولة الإمارات في المركز التاسع عالمياً والأول إقليمياً على قائمة أكثر الدول التي يمكن العيش فيها بأمان، وذلك وفقاً لاستبيان «إكسبات إنسايدر»، والذي أصدرته مؤخراً شبكة «إنترنيشن» الألمانية المعنية بشؤون المغتربين حول العالم، كما نشرته أمس أيضاً مجلة «فوربس» الأميركية.

وتفوّقت الإمارات على الولايات المتحدة التي حلت ضمن أخطر 15 بلداً للعيش على مستوى العالم وعلى روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا والسويد وأستراليا والصين.

وكانت المراكز الثمانية الأولى على مؤشر أكثر بلدان العالم للعيش بأمان من نصيب لوكسمبورغ وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا وفنلندا وسنغافورة وكندا واليابان على التوالي.

واحتلت الإمارات المركز التاسع عالمياً أيضاً ضمن مؤشر أكثر بلدان العالم أمناً للنساء، ضمن الاستبيان وتفوّقت على الدول نفسها، التي تفوّقت عليها في مؤشر أكثر بلدان العالم أمناً للعيش إلى جانب كندا التي احتلت المركز العاشر عالمياً.دبي- البيان

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