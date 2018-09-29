الإمارات بين الدول العشر الأكثر أماناً للعيش والأولى إقليمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

حلّت دولة الإمارات في المركز التاسع عالمياً والأول إقليمياً على قائمة أكثر الدول التي يمكن العيش فيها بأمان، وذلك وفقاً لاستبيان «إكسبات إنسايدر»، والذي أصدرته مؤخراً شبكة «إنترنيشن» الألمانية المعنية بشؤون المغتربين حول العالم، كما نشرته أمس أيضاً مجلة «فوربس» الأميركية.

وتفوّقت الإمارات على الولايات المتحدة التي حلت ضمن أخطر 15 بلداً للعيش على مستوى العالم وعلى روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا والسويد وأستراليا والصين.

وكانت المراكز الثمانية الأولى على مؤشر أكثر بلدان العالم للعيش بأمان من نصيب لوكسمبورغ وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا وفنلندا وسنغافورة وكندا واليابان على التوالي.

واحتلت الإمارات المركز التاسع عالمياً أيضاً ضمن مؤشر أكثر بلدان العالم أمناً للنساء، ضمن الاستبيان وتفوّقت على الدول نفسها، التي تفوّقت عليها في مؤشر أكثر بلدان العالم أمناً للعيش إلى جانب كندا التي احتلت المركز العاشر عالمياً.

وصُنِفَت الإمارات في المركز العاشر عالمياً والأول إقليمياً على مؤشر أكثر بلدان العالم أمناً للأطفال، وتفوّقت على الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وأستراليا والصين واليابان وكندا. وكانت المراكز التسعة الأولى ضمن المؤشر من نصيب فنلندا وسنغافورة والنرويج والدنمارك وسويسرا ولكسمبورغ والنمسا والسويد وتايوان على التوالي.

وحلّت الإمارات في المركز الــ 13 عالمياً والأول إقليمياً على مؤشر السفر ووسائل النقل والمواصلات، ضمن المؤشرات المتعلقة بمستوى المعيشة ضمن الاستبيان، وتفوّقت في هذا المؤشر على الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا والصين واليابان، بالإضافة إلى الدول الاسكندنافية «السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج».

واحتلت سنغافورة صدارة هذا المؤشر، ثم هونغ كونغ، جمهورية التشيك، سويسرا، تايوان، النمسا، هولندا، ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، إسبانيا والمجر على التوالي.

وتصدر شبكة «انترنيشن» استبيان «إكسبات انسايدر» بصفة سنوية، وهو يقيس مستوى سعادة ورضا المغتربين عن حياتهم في بلدان أخرى غير بلدانها، وذلك استناداً إلى مجموعة من المعايير، منها سهولة الانتقال إلى البلد الآخر ومستوى المعيشة ومستوى الأمن وغيرها.