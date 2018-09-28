الجواز الإماراتي الثامن عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

في إنجاز دبلوماسي جديد، تقدم جواز السفر الإماراتي العادي إلى المرتبة الثامنة عالمياً مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً، بدخول 158 دولة حول العالم، من دون تأشيرة مسبقة، إثر إبرام اتفاقيات مع الباراغواي وصربيا للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين، وذلك حسب آخر تحديثات المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ووفقاً لموقع «باسبورت إندكس» الذي يرتب أقوى جوازات السفر حسب عدد الدول التي يسمح لحامله بدخولها دون تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول، صعد الجواز الإماراتي إلى المرتبة الثامنة بعد أن كان في المرتبة التاسعة عالمياً، والتي حققها في منتصف الشهر الجاري. ويعكس هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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