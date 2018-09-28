في إنجاز جديد.. الجواز الإماراتي الثامن عالمياً

المصدر: دبي - البيان

في إنجاز دبلوماسي جديد، تقدّم جواز السفر الإماراتي العادي إلى المرتبة الثامنة عالمياً مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً، بدخول 158 دولة حول العالم، دون تأشيرة مسبقة، إثر إبرام اتفاقيات مع البارغواي وصربيا للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين، وذلك حسب آخر تحديثات المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ووفقاً لموقع «باسبورت إندكس» الذي يرتب أقوى جوازات السفر، حسب عدد الدول التي يسمح لحامله بدخولها دون تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول، صعد الجواز الإماراتي إلى المرتبة الثامنة بعد أن كان في المرتبة التاسعة عالمياً التي حققها في منتصف الشهر الجاري.

احترام وتقدير

ويعكس هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي يقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة، عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج، حتى أصبحت الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي، حسب رؤية وتطلعات حكومة دولة الإمارات لعام 2021.

ونشر مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي أخيراً، تقريراً بعنوان «سباق الإمارات إلى القمة»، تناول فيه الصعود السريع الذي يحققه جواز السفر الإماراتي منذ فترة قصيرة، والذي يُعد الأسرع بلا منافس على مستوى العالم.

وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثّرت في العالم لأسباب عديدة، وأصبحت بسرعة واحدة من أكثر دول العالم إبداعاً في مجال التكنولوجيا والتعليم والتمويل والبنية التحتية.

رؤية

وأضاف التقرير: «أن الرؤية والالتزام المذهلين في دولة الإمارات أوجدا دولة حديثة ومستدامة، بفضل التكنولوجيا المتقدمة، والمباني الفاخرة التي لا تزال تُحطم العديد من الأرقام القياسية العالمية، وهذا ليس السجل الوحيد الذي يتبعونه، وباعتبارها واحدة من أكثر الدول صعوداً وثباتاً لزيادة رصيدها في التنقل على مستوى العالم، فقد كانت الإمارات تتقدم في تصنيف مؤشر الجوازات، أسرع من أي بلد آخر».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أطلقت مبادرة «قوة جواز السفر الإماراتي»، بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم، بحلول عام 2021، بناء على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وفي عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية، وفقاً للمؤشر، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة «شينغن» لدول الاتحاد الأوروبي، شملت 26 دولة.

إنجاز كبير

ويعكس هذا الإنجاز الكبير مدى نجاح الدبلوماسية الإماراتية خلال العقود الأربعة الماضية، في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم، وإقامة علاقات وشراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية معها، والعمل على تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي.

وكثفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحركها الدبلوماسي النشيط، نحو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم، من خلال تبادل الزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، وانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة، كما شهد تحركاً دبلوماسياً مميزاً، تمثّل في الانفتاح وتعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية والمحيط الهادي ودول القارة الإفريقية.

كما أن الصورة الإيجابية للمواطنين الإماراتيين في الخارج تُعبّر عن نموذج الإمارات في الانفتاح والتعايش المشترك والاندماج مع الثقافات من الحضارات المختلفة لدول العالم، وهذا لا شك عمّق ثقة المجتمعات الدولية بالمواطن الإماراتي وسلوكه الحضاري في أي مكان يذهب إليه، كما تنعكس هذه الصورة الإيجابية أيضاً في المعاملة الراقية والحضارية التي يلقاها المواطن الإماراتي في أي مكان في العالم يذهب إليه.