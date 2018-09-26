توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، فيما تظهر بعض السحب أحياناً شرقاً.

وقال، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، بينما تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال لتشكل الضباب الخفيف أو الضباب خاصة غرباً.

ولفت إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية/ 14 - 26 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 36 كم / ساعة أحياناً.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والثاني عند الساعة 02:36 والجزر الأول عند الساعة 08:10 والثاني عند الساعة 20:29.

وأفاد بأن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والثاني عند الساعة 23:41، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:07 والثاني عند الساعة 05:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 85 15

دبي 37 30 75 25

الشارقة 38 28 75 20

عجمان 37 30 75 25

أم القيوين 38 27 70 20

رأس الخيمة 37 27 75 25

الفجيرة 37 31 80 55

العين 40 27 40 15

ليوا 41 26 90 10

الرويس 39 28 90 25

السلع 39 27 90 25

دلما 38 29 75 30

طنب الكبرى 37 30 80 40

طنب الصغرى 37 30 80 40

أبو موسى 37 30 80 40