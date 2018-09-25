انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بداية من الاربعاء

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان تشهد الفترة من الثلاثاء الى السبت طقسا رطبا الى صحو بوجه عام وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي يوم الاربعاء مع احتمال تشكل الضباب يوم الجمعة .ويكون الطقس الثلاثاء رطبا خاصة على السواحل وصحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقاً.

والرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويوم الأربعاء يكون رطبا خاصة على السواحل وصحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً وشمالا وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

والرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

اما الخميس فيكون رطبا ايضا على السواحل صباحا وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً.

والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س مثيرة للغبار نهاراً.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويوم الجمعة يكون رطبا مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا غربا وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقا. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.والبحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم السبت الطقس صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق ورطب ليلاً وصباحاً خاصة غرباً. والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.والبحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.