5.5 مليارات دولار الإنفاق الخليجي على العلاج بالخارج

المصدر: تحقيق - عماد عبد الحميد، مصطفى خليفة ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

كشف مؤتمر دولي في دبي العام الماضي، عن تزايد حجم التكلفة التي تتحمّلها دول الخليج لعلاج مواطنيها في الخارج، مشدداً على ضرورة التوسع في إنشاء المنشآت الصحية ذات المعايير العالمية في المنطقة؛ لتقليل حجم المسافرين إلى الخارج للعلاج.



وأفاد مشاركون في مؤتمر دبي الدولي للإسعاف، بأن دول الخليج تنفق أكثر من 5.5 مليارات دولار لعلاج رعاياها في دول أوروبا وآسيا وأميركا.

وطالب مشاركون في المؤتمر بالتوسع في الاستثمارات الصحية بإنشاء مدن طبية، ومستشفيات ذات مواصفات عالمية، والتوسع في الكليات الطبية لسد النقص في الكوادر الطبية.

ودعا الخبير في مجال الإنشاءات معتز الخياط إلى دعم القطاع الخاص في الدول العربية لتشييد المزيد من المرافق الصحية، مثل المستشفيات ومعامل صناعة الأدوية ومراكز الأبحاث الطبية، معتبراً ذلك أمراً استراتيجياً.



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