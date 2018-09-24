عودة النيص وثعلب روبل بكاميرا «بيئة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

في اكتشاف جديد يعزز دورها وجهودها في المحافظة على التنوع البيولوجي، أعادت هيئة البيئة - أبوظبي اكتشاف حيوان النيص الذي كان يعتبر في الماضي من الحيوانات المنقرضة في الإمارات، كما تم تسجيل وجود ثعلب روبل الذي شوهد آخر مرة قبل 13 عاماً.

هذا الاكتشاف الجديد سيضاف إلى الـ36 نوعاً من أنواع الثدييات المسجلة في إمارة أبوظبي، التي تضم عدداً قليلاً من الحيوانات التي انقرضت في البرية ولم تعد تُشاهد بعد الآن، مثل النمر العربي، والذئب العربي، والضبع المخطط. وقد تم رصد وجود حيوان النيص وثعلب روبل، من خلال كاميرات خاصة للتصوير عن بُعد تلتقط الصور تلقائياً عند مرور أي جسم من أمامها.

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