هيئة البيئة في أبوظبي ترصد حيوان النيص وثعلب روبل

المصدر: أبوظبي - البيان

رصدت هيئة البيئة - أبوظبي حيوان النيص (Hystrix indica)، الذي كان يعتبر في الماضي من الحيوانات المنقرضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تسجيل وجود ثعلب روبل (Vulpes rueppellii) الذي شوهد آخر مرة قبل 13 عاماً.

بموجب هذا الاكتشاف، سيتم إضافة هذين النوعين إلى الـ 36 نوعاً من أنواع الثدييات المسجلة في إمارة أبوظبي، والتي تضم عددا قليلا من الحيوانات التي انقرضت في البرية ولم تعد تُشاهد بعد الآن.

وقد تم رصد وجود حيوان النيص وثعلب روبل من خلال كاميرات خاصة للتصوير عن بُعد تلتقط الصور تلقائياً عند مرور أي جسم من أمامها. وتعمل هذه الكاميرات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع 24/‏‏‏7، وتتميز بوجود فلاش يصدر الأشعة تحت الحمراء غير المرئية، وذلك لتجنب إخافة الحيوانات عند تصويرها.

ثعلب روبل

مسوحات

و تقوم وحدة تقييم ومراقبة التنوع الحيوي البري التابعة للهيئة بإجراء مسوحات للتعرف على ملامح التنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي، وقد اعتمدت الهيئة أخيراً بشكل كبير على أحدث الأدوات والتقنيات في تقييم التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، حيث ساعد استخدام كاميرات التصوير عن بُعد في مراقبة أنواع الثدييات الرئيسية وفي توثيق الأنواع المراوغة.

فقد ساعدت هذه التقنية الباحثين في الهيئة في تسجيل وجود قط الرمال في أكثر من 17 موقعاً في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بعد اختفائه لعدة سنوات، حيث كان يُعتقد سابقاً أنه في حالة تدهور حاد في البرية مع وجود أعداد قليلة في البرية. ويعد النيص، الذي قد يصل وزنه إلى 18 كيلوغراماً، من أكبر القوارض الموجودة في الشرق الأوسط.

كما يتميز بوجود الأشواك الطويلة الإبرية الحادة التي تغطى جسمه، والتي يستخدمها للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة. ويمكن العثور على هذا النوع في شبه الجزيرة العربية وأقرب مكان تتواجد فيه بالنسبة لدولة الإمارات في المملكة العربية السعودية وسُلطنة عمان.

ميزات

وبالرغم من أن بعض الأنواع من حيوان النيص مهددة بخطر الانقراض في العالم، إلا أن النيص الهندي يعتبر من الأنواع غير المهددة بالانقراض في العالم وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (2018). وعلى الرغم من الحماية الخارجية الموجودة على الجسم وهي الأشواك، إلا أن هناك بعض الحيوانات تستطيع افتراس حيوان النيص، كما يتم قتل حيوان النيص لأنه يمكن أن يصبح آفة تهدد المحاصيل الزراعية.

وكان الباحثون في الهيئة قد عثروا في ديسمبر الماضي على آثار أقدام وأشواك للنيص في منطقة الظفرة، لذا بدأت الهيئة في استخدام كاميرات التصوير عن بُعد لمحاولة التقاط صور لهذا الحيوانز

في حين يعتبر ثعلب روبل، والمعروف أيضاً باسم ثعلب الرمال، هو واحد من ثلاثة أنواع من الثعالب المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتراوح لونه من الرملي إلى الرمادي الباهت مع آذان كبيرة تشبه الخفافيش، وخضم (مقدمة الفم) قصير وذيل طويل وكثيف.