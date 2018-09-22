توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق شرقاً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، بينما تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وقال، في نشرته اليومية، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 35 كم / ساعة أحياناً.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والثاني عند الساعة 00:15 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:11 والثاني عند الساعة 06:57.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:57 والثاني عند الساعة 20:56، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:12 والثاني عند الساعة 03:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 85 15

دبي 41 31 65 15

الشارقة 40 26 75 20

عجمان 40 31 75 25

أم القيوين 40 28 70 30

رأس الخيمة 39 27 70 40

الفجيرة 34 29 85 50

العين 41 28 55 15

ليوا 43 27 90 15

الرويس 41 30 90 25

السلع 42 30 95 25

دلما 41 32 85 30

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبو موسى 38 31 80 40