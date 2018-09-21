محمد بن راشد يصدر قراراً بترقية 4910 من ضباط وضباط صف وأفراد شرطة دبي

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية 4910 من الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي.

وشمل القرار ترقية 4769، وتعديل وضع 96، وترقية وتقاعد 45، وتقاعد 10 من العسكريين. وشمل القرار ترقية 5 إلى رتبة لواء، و13 إلى رتبة عميد، و41 إلى رتبة عقيد، و33 إلى رتبة مقدم، و40 إلى رتبة رائد، و111 إلى رتبة نقيب، و153 إلى رتبة ملازم أول، و154 إلى رتبة ملازم، وتعديل وضع 6 إلى رتبة ملازم أول ورتبة ملازم، وترقية 4241 من ضباط الصف والأفراد، و90 تعديل وضع من ضباط الصف والأفراد.

كما شمل قرار الترقيات لعام 2018 نسبة 24.8% من إجمالي مرتب شرطة دبي مقارنة بنسبة 21.6% في عام 2017. وتقدم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذا القرار الذي يعكس مدى العناية التي يوليها سموه لجهاز الشرطة وجميع العاملين فيه، وتقدير سموه للدور الوطني المهم الذي يقومون به في مجال تدعيم ركائز المنظومة الأمنية التي تحفظ على المجتمع سلامته وتكفل لأفراده أمنهم، وتصون للوطن مقدراته ومكتسباته. إلى ذلك، أكد مترقون أن الثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزيد حجم المسؤولية عليهم، مؤكدين أنها شرف على صدورهم.

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