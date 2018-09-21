محمد بن راشد يصدر قراراً بترقية 4910 من الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية 4910 من الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي، وشمل القرار ترقية 4769 وتعديل وضع 96 وترقية وتقاعد 45 وتقاعد 10 من العسكريين.

وتقدم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على هذا القرار الذي يعكس مدى العناية التي يوليها سموه لجهاز الشرطة وجميع العاملين فيه، وتقدير سموه للدور الوطني المهم الذي يقومون به في مجال تدعيم ركائز المنظومة الأمنية التي تحفظ للمجتمع سلامته، وتكفل لأفراده أمنهم، وتصون للوطن مقدراته ومكتسباته، في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تركز على تحقيق سعادة المجتمع وجميع أفراده، بخدمات نوعية تحفظ مصالح الناس وتطبّق أفضل المعايير العالمية.

وثمّن المري هذه اللفتة الكريمة بما لها من أثر معنوي وإيجابي محفز لجميع مرتب شرطة دبي لمواصلة العمل على القيام بواجباتهم الوطنية على النحو الأكمل في ناحية إقرار الأمن والأمان اللذين يُعدّان من أهم المقومات الداعمة لنهضتنا التنموية القوية ضمن مختلف القطاعات، معرباً باسم جميع من شملهم قرار الترقيات في القيادة العامة لشرطة دبي عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذه العناية الكبيرة والدعم اللامحدود الذي يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أمن الوطن والمواطن وخدمة كل من يعيش على أرض دولتنا الغالية أو يقصدها ضيفاً مكرماً.

وشمل القرار ترقية 5 إلى رتبة لواء و13 إلى رتبة عميد و41 إلى رتبة عقيد و33 إلى رتبة مقدم و40 إلى رتبة رائد و111 إلى رتبة نقيب و153 إلى رتبة ملازم أول و154 إلى رتبة ملازم و6 تعديل وضع إلى رتبة ملازم أول ورتبة ملازم وترقية 4241 من ضباط الصف والأفراد وترقية 90 تعديل وضع من ضباط الصف والأفراد.

كما شمل قرار الترقيات لعام 2018 نسبة 24.8% من إجمالي مرتب شرطة دبي مقارنة بنسبة 21.6% في عام 2017.

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