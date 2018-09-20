توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق شرقا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 35 كم / ساعة أحيانا.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثاني عند الساعة 22:48 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 07:59 والمد الثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 14:11 والجزر الثاني عند الساعة 01:56.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 65 15

دبي 41 31 50 15

الشارقة 40 26 55 20

عجمان 39 31 60 25

أم القيوين 40 28 65 30

رأس الخيمة 38 29 65 40

الفجيرة 34 29 85 50

العين 41 28 40 15

ليوا 43 30 85 15

الرويس 41 30 75 25

السلع 42 30 75 25

دلما 41 32 85 30

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبوموسى 38 31 80 40.