محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية ترسيخ العدالة

المصدر: أبوظبي ـ وام

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أدى، أمس، اليمين القانونية وزير وقاضيان جُدد، وذلك في قصر الرئاسة في أبوظبي.

وقد أدى اليمين القانونية معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزيراً للدولة، بالإضافة إلى قاضيين جديدين هما صبري شمس الدين محمود، والطيب عبدالغفور القاضي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياتهما بالتوفيق والسداد لمعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، للمساهمة بصورة فعالة في مسيرة الإنجازات والتنمية في الدولة. كما تمنى سموهما التوفيق والسداد للقاضيين الجديدين، لتقديم إضافات نوعية للسلطة القضائية في الدولة، حيث دعواهما إلى العمل وبذل الجهود لترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.

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