محــمد بن راشــد ومحمد بن زايد للقضــاة: عليكم بذل الجهود لترسيخ العدالة

المصدر: دبي - البيان

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى أمس اليمين القانونية وزير وقاضيان جُدد.

وذلك في قصر الرئاسة في أبوظبي. حيث أدى اليمين القانونية معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزيراً للدولة، بالإضافة إلى القاضيين الجديدين صبري شمس الدين محمود، والطيب عبدالغفور القاضي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن تمنياتهما بالتوفيق والسداد لمعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، للمساهمة بصورة فعالة في مسيرة الإنجازات والتنمية في الدولة، كما تمنى سموهما التوفيق والسداد للقاضيين الجديدين، لتقديم إضافات نوعية للسلطة القضائية في الدولة.

حيث دعواهما إلى العمل وبذل الجهود لترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون. حضر مراسم تأدية اليمين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ومن جهتهم، أكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ والقاضيان الجديدان بالغ امتنانهم للثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، مؤكدين التزامهم بحمل هذه الأمانة، والعمل في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة، من أجل تطور ورفعة الوطن، وتحقيق أهدافه على مختلف الأصعدة.