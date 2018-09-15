الإمارات تتقدم 8 مراكز في تقرير التنمية البشرية 2018 وتتصدر عربياً

المصدر: دبي - البيان

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والـ34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 الصادر عن الأمم المتحدة الذي كشف النقاب عنه مساء أمس، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي 2017.

وحققت الدولة هذا التقدم بعد تحسُّن في كل من بيانات مؤشرات التعليم التي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة التي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكافة مراكز الإحصاء المحلية في الدولة.

وقال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت اليوم الرائدة في مجال التنمية البشرية بتصدرها المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والمركز 34 عالمياً من أصل 189 دولة يشملها التقرير.

وأضاف لوتاه: «إن هذا التقدم جاء بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، حيث كانت ولا تزال قائمة على تنمية الثروة البشرية في الدولة وتحقيق أعلى معدلات التطور والنمو في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة، بما ينسجم ورؤيتها 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات».

وأكد لوتاه أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بحسب توجيهات القيادة الرشيدة على اتخاذ خطوات جريئة لتحقيق رؤيتها وللانتقال إلى اقتصاد مُستدام يعتمد على المعرفة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق تلك النقلة من دون استراتيجية تطويـر لمواردنــا البشرية وخطة بناء متكاملة للقدرات والمهارات الشابة؛ لأننا نؤمن بأن الإنسان هو الهدف، وأكد أن الدولة ستستمر في دعم المهارات والكفاءات الوطنية ليأخذوا مكانهم الطبيعي في قيادة مسيرة النهضة والتنمية الحالية لضمان مستقبل واعد ومُستدام لأجيال المستقبل.

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ـــ الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2018