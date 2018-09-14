الإمارات تؤكد دعمها الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أول من أمس، في أبوظبي، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات بين وزارة الداخلية ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

عبدالله بن زايد خلال لقائه وكيل الأمين العام

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، انطلاقاً من نهجها الراسخ القائم على قيم الخير والسلام والعطاء الإنساني ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم. ومن جانبه، أشاد فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمـــكافحة الإرهاب، بالجهود الرائدة التي تقوم بها الإمارات لتعزيز السلم والأمن الدوليين ومكافــحة التطرف والإرهاب.

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