تأكيد إماراتي على دعم الجهود الدولية لمواجهة التطرف

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أمس الأول في أبوظبي، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات بين وزارة الداخلية ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

حضر اللقاء من وزارة الداخلية العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من الضباط، فيما ضم الوفد الزائر المرافق اجناسيو ابانيز، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، ومحمد شاه، رئيس تخطيط السياسات، وفرود مورينج، منسق الأمم المتحدة في الإمارات ، وميسون الدح، عضوة وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك انطلاقاً من نهجها الراسخ القائم على قيم الخير والسلام والعطاء الإنساني ومكافحة التطرف والإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.

عبدالله بن زايد خلال لقائه وكيل الأمين العام

ومن جانبه أشاد فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالجهود الرائدة التي تقوم بها الإمارات لتعزيز السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب.