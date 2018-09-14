جواز السفر الإماراتي التاسع عالمياً

يمضي جواز السفر الإماراتي العادي قُدماً في تحقيق المزيد من المكاسب خلال العام الجاري، ويتخطى العديد من دول العالم، ليحتل الترتيب رقم 9 بدخول 157 دولة حول العالم، بحسب آخر تحديثات المؤشر العالمي «باسبورت إندكس »، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.



ـــ 157 دولة من دون تأشيرة مسبقة

ـــ المركز الخامس المستهدف بحلول 2021

ـــ 73 % زيادة خلال عامين بعدد الدول التي تعفي الإماراتيين من التأشيرة

ـــ مبادرة قوة الجواز الإماراتي تستهدف تمكين المواطن من دخول دول العالم دون تأشيرة

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