قنصلية الإمارات في هيوستن تدعو المواطنين للحذر من الفيضانات

المصدر: البيان الالكتروني

حذرت القنصلية العامة للدولة في مدينة هيوستن الاميركية الطلاب والمرضى ومواطني دولة كافة المتواجدين حالياً في ولاية تكساس والمناطق المحيطة أخذ الحيطة والحذر من الفيضانات المتوقع حدوثها خلال الإيام المقبلة في مناطق متفرقه وخصوصا مدينة هيوستن والمناطق المحيطة نتيجة هطول الامطار الغزيرة بسبب المنخفض الاستوائي.

ونوهت القنصلية على حسابها في "تويتر" إلى متابعة الاخبار ومحطات الطقس والاحوال الجوية للتعرف على آخر المستجدات بهذا الشأن والالتزام الصارم بالتحذيرات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية في المناطق المتواجدين فيها.