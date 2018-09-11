محمد بن زايد: حريصون على علاقات راسخة مع المغرب

المصدر: أبوظبي - وام

أكّد صاحب السمــو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظــبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقــيادة صــاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهــيان، رئيـس الدولة، حفظه الله، حريصة على توثيق علاقاتها الأخوية مع المملكة المغربية بما يحقق مصالحهما ويعزز العمل العـــربي المشـــترك، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تواجـهها دول المنطقة.

مشدداً سموه على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس في قصر البحر، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وناقش الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وفرص وإمكانات تنويعها وتوسيعها، وتطرقا إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار دعم وتوطيد العلاقات الأخوية، وشددا على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وشعوبها.

كما استقبل سموه، أمس بمجلس قصر البحر، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللواء متقاعد أنطوني زيني، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.