محمد بن زايد: نتطلع للارتقـاء بعلاقـاتنا مــع المغــرب إلــى آفـاق أوسع

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حريصة على توثيق علاقاتها الأخوية مع المملكة المغربية بما يحقق مصالحهما، ويعزز العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب وسبل تعزيزها وتطويرها ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال ملك المغرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء - الذي عقد أمس في قصر البحر وحضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - بزيارة الملك محمد السادس للدولة مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

أحداث المنطقة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي جلالة الملك محمد السادس.. لقاء يتواصل فيه العمل والتنسيق والتشاور لأجل صالح بلدينا، الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة وروابط أخوية راسخة نتطلع معاً للارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع في المجالات كافة».

وناقش الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية وفرص وإمكانات تنويعها وتوسيعها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.. وتطرقا إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب الملك محمد السادس عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترتبط مع بلاده بعلاقات أخوية أصيلة وراسخة.. مشيداً بمواقف دولة الإمارات تجاه تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأكد الجانبان في ختام اللقاء.. حرصهما على استمرار دعم وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما والشعوب العربية.

وشددا على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وشعوبها.. مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وذلك في إطار العمل العربي المشترك وبما يعزز أمن واستقرار بلدان المنطقة وشعوبها.

حضور

حضر الاستقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مجلس قصر البحر بحضور صاحب السمو حاكم عجمان بالملك محمد السادس وتبادلوا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب المغربي ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي وفؤاد الهمة مستشار ملك المملكة المغربية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في استقبال الملك محمد السادس لدى وصوله قصر البحر..

سموه:

* الإمارات بقيادة خليفة حريصة على توثيق العلاقات الأخوية مع المغرب

* سعدت بلقاء أخي الملك محمد السادس.. لقاء يتواصل فيه التنسيق لأجل صالح بلدينا

* التأكيد على أهمية تفعيل التعاون العربي لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة

* ملك المغرب يشيد بمواقف دولة الإمارات تجاه تعزيز العمل العربي المشترك