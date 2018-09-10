توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا نهاراً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط . .فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والمد الثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 20:06 .ويكون في بحر عمان خفيفا إلى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 30 70 10

دبي 42 32 65 15

الشارقة 43 27 70 15

عجمان 40 30 75 20

أم القيوين 41 29 70 25

رأس الخيمة 37 29 85 45

الفجيرة 35 30 80 50

العين 42 29 50 15

ليوا 43 27 85 10

الرويس 40 28 80 35

السلع 41 29 85 30

دلما 39 27 80 25

طنب الكبرى 38 30 80 40

طنب الصغرى 38 30 80 40

أبوموسى 38 30 80 40