محمد بن زايد يؤكد أهمية العمل الجماعي لاجتثاث الإرهاب

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للجماعات الإرهابية وكل الأفكار المتطرفة التي تنشر الفوضى والاضطرابات في العالم، مشدداً سموه على أهمية الجهود المشتركة والعمل الجماعي المنظم للتعامل مع خطر الإرهاب وتداعياته وتجفيف منابعه واجتثاثه من جذوره.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في قصر الشاطئ الجنرال رحيل شريف القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وبحث سموه والجنرال رحيل شريف الجهود التي تستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته، كما استعرض الجانبان استراتيجية التحالف وآليات وأطر عمله في تنسيق وتوحيد جهود الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب بما يتكامل مع الجهود الدولية الأخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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