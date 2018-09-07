أمطار الصيف تؤكّد ريادة الإمارات في تقنيات الاستمطار

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

جسّد نجاح عملية الاستمطار، التي نفذتها طائرات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أمس، والتي أثمرت عن سقوط أمطار متوسطة على المناطق الشرقية من الدولة في فصل الصيف، المكانة العالمية الريادية التي باتت تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في بحوث وعمليات الاستمطار من خلال تقنيات جديدة لتلقيح السحب.

وأعلن المركز أنه نفذ 122 طلعة جوية لتلقيح السحب والاستمطار الصناعي منذ بداية العام على أغلب مناطق الدولة، حيث يقوم الخبراء برصد السحب على مدار الـ 24 ساعة، وعند ظهور تشكل سحابة تتوفر فيها المعايير المطلوبة، وتكون قابلة لإجراء عملية التلقيح والاستمطار، يتم إرسال طائرة أو أكثر وإطلاق مواد التلقيح. وتم، أمس، تنفيذ طلعة جوية استمرت نحو 3 ساعات؛ لتلقيح السحب الركامية، التي تم رصدها فوق المناطق الشرقية، توجت بسقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة.

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