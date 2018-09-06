توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحيانا نهارا، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وقال المركز ــ في بيان له اليوم ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم / ساعة تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:28 والمد الثاني عند الساعة 22:54 والجزر الأول عند الساعة 16:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:14 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:01 والمد الثاني عند الساعة 19:22، والجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:04.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 33 60 15

دبي 43 33 50 15

الشارقة 44 29 55 20

عجمان 43 30 60 15

أم القيوين 43 29 65 15

رأس الخيمة 41 31 70 30

الفجيرة 35 30 80 55

العين 44 33 40 15

ليوا 44 31 80 15

الرويس 42 31 85 25

السلع 43 30 90 20

دلما 39 32 85 45

طنب الكبرى 37 31 75 35

طنب الصغرى 37 31 75 35

أبوموسى 38 31 75 35