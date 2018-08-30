«خليفة سات» يعانق الفضاء 29 أكتوبر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء المشرف العام على مشروعاته وخططه، أن إطلاق «خليفة سات»، أول قمر صناعي إماراتي 100%، في 29 أكتوبر المقبل يُشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الطموحة التي صاغتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارات بوصفها دولة رائدة في مجال علوم الفضاء على مستوى العالم.

وأشاد سموه بالجهود والنجاحات التي تم تحقيقها من قِبل فريق العمل بمركز محمد بن راشد للفضاء خلال كل مراحل التطوير والإنتاج، التي تعكس الإمكانات الهائلة لشباب وبنات الإمارات وقدرتهم على المنافسة والتواجد بقوة في مختلف المجالات في ظل الدعم اللامحدود والثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وحدد مركز محمد بن راشد للفضاء تاريخ 29 أكتوبر 2018 موعداً رسمياً لإطلاق أول قمر صناعي إماراتي «خليفة سات» من المحطة الأرضية في مركز «تانيغاشيما» الفضائي في اليابان، وستتم عملية الإطلاق بالشراكة مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، ليكون بذلك ثالث قمر صناعي إماراتي يحلّق في الفضاء بعد القمرين «دبي سات 1» و«دبي سات 2».

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