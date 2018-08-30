محمد الأحبابي:اكتمال تصنيع «خليفة سات» يؤكد قدرات الدولة المتميزة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن الإعلان عن اكتمال تصنيع القمر الصناعي «خليفة سات» وبدء الاستعدادات لإطلاقه في 29 أكتوبر المقبل من مركز «تانيغاشيما» الياباني يؤكد القدرات المتميزة التي تمتلكها الإمارات في مجال التصنيع الفضائي وريادتها لهذا القطاع على مستوى المنطقة.

وأضاف الأحبابي أن هذا الإنجاز يؤكد أن الإماراتي يملك من القدرات العلمية والفنية ما يمكنه من تحقيق أي هدف علمي يطمح بالوصول إليه، فضلاً عن نجاح خطط الاستثمار في الكفاءات البشرية التي وضعتها القيادة الرشيدة لضمان أن يكون لشعب دولة الإمارات شأن كبير في الجهود العلمية والبحثية العالمية التي تهدف إلى خدمة البشرية.

وأكد أن مشروع «خليفة سات» أسهم خلال جميع مراحل التصميم والتصنيع في رفع مستوى الكفاءات والقدرات الوطنية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية، وهي خبرات ستكون عاملاً أساسياً في الارتقاء بقدرات القطاع الفضائي وبمختلف المهام الفضائية التي تعمل عليها الدولة.. مشيراً إلى أنه يحق لجميع المهندسين العاملين على المشروع الفخر بما حققته سواعدهم خلال مرحلة التطوير