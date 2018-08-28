نوّرت الدار بو سلطان

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

عاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بسلامة الله وحفظه، إلى أرض الوطن، بعد زيارة خاصة خارج الدولة.

وعبّرت أطياف المجتمع الإماراتي عن سعادتها البالغة بعودة صاحب السمو الشيخ خليفة، إلى أرض الوطن، وأكد المواطنون والمقيمون أن عودة سموه للدولة أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أطلق المغردون وسم «#رئيس_الدولة_يعود_إلى_أرض_ الوطن»، دوّنوا فيه فرحتهم وتفاصيل احتفائهم بعودة سموه.

وانهالت الكلمات عبر الوسم الذي دوّن فيه المواطنون والمقيمون فرحتهم بهذه المناسبة، بكلمات حملت معاني المحبة والبهجة بقدوم سموه.

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