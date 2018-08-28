فرحة شعبية بعودة رئيس الدولة إلى أرض الوطن

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام، دبي - سعيد الوشاحي

عاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بسلامة الله وحفظه، إلى أرض الوطن، بعد زيارة خاصة خارج الدولة.

وعبّرت أطياف المجتمع الإماراتي عن سعادتها البالغة بعودة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى أرض الوطن، وأكد المواطنون والمقيمون على أرض الدولة أن عودة سموه للدولة أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أطلق المغردون وسم «رئيس_الدولة_يعود_إلى_أرض_ الوطن»، دوّنوا فيه فرحتهم وتفاصيل احتفائهم بعودة سموه.

وانهالت الكلمات عبر الوسم الذي دوّن فيه المواطنون والمقيمون فرحتهم بهذه المناسبة، بكلمات حملت معاني المحبة والبهجة بقدوم سموه، حيث قال مغرد: «الحمد لله على سلامتك يا نور البلاد وضياها.. أنورت وأسفرت الدار بقدومك يا سيدي»، ودوّن آخر: «نورت دارك يا نور العين، والعين بشوفتك عيدها عيدين»، وكتب آخر: «استبشرت دار الكرامة.. عسى ربي يحفظك ويطول بعمرك ويعافيك من كل شر»، وعلّق آخر قائلاً: «خفقت القلوب فرحاً ودمعت العيون سروراً بعودة القائد خليفة حفظه الله ورعاه»، فيما حرص البعض على بث صور لسموه في مناسبات مختلفة، ودوّنوا أسفلها الدعاء وكلمات الفخر بإنجازات سموه.

وحملت التغريدات بين ثناياها العديد من أبيات الشعر بهذه المناسبة، حيث دوّن مغرد أبياتاً بهذه المناسبة، قائلاً: «الشعب فرحان واعطاك الزخم.. بعودة اللي ساد على بلاده ويسيد.. سيدي يا سيدي راس الهرم.. سيدي اللي بك نماري ثم نشيد.. عدت لديارك وعاد لنا النسم.. يا عساك في عمر مديد.. عاش بو سلطان رفرف يا علم.. واهتفي يا دار غني بالنشيد»، وقال آخر: «نورت دارك بو سلطان رمز الشهامة.. واستبشرت بك أبوظبي لين أقصى تهامه.. يا ريحة زايد يا سيدي ما في بحبك ملامه.. يفداك راسي ونحمد الله حمداً ع السلامة».

وانتهز عدد من المغردين من الدول الخليجية والعربية الوسم لمشاركة أبناء الإمارات هذه الفرحة وتهنئتهم بعودة راعي الدار، حيث كتب مغرد: «الحمد لله على سلامة أبونا الشيخ خليفة بن زايد، وقرة عيونكم بشوفته وردته لبلاده بين أهله وناسه يا أهل الإمارات»، وغرد آخر قائلاً: «قرة عيونكم يا أهل الإمارات بعودة قايد البلاد، الله يطول في عمره ويديم عليكم نعمة الأمن والأمان»، ودون آخر قائلاً: «طلة مبهجة تفرح نفوسكم يأهل الإمارات، هنيئاً لكم هذه القيادة الرشيدة».