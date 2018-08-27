محمد بن راشد: المسؤولون نوعان: مفاتيح ومغاليق للخير

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولين نوعان: الأول مفاتيح الخير، والثاني مغاليق للخير، مشيراً إلى أن الدول والحكومات لا تنجح إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني.

وقال سموه في تدوينات بحسابه على تويتر عبر هاشتاغ #علمتني_الحياة: إن النوع الأول «يحبون خدمة الناس، سعادتهم في تسهيل حياة البشر، وقيمتهم فيما يعطونه ويقدمونه، وإنجازهم الحقيقي في تغيير الحياة للأفضل، يفتحون الأبواب، ويقدمون الحلول، ويسعون دائماً لمنفعة الناس».

وأضاف سموه أن النوع الثاني «يصعّبون اليسير، ويقلّلون الكثير، ويقترحون من الإجراءات ما يجعل حياة البشر أكثر مشقة، سعادتهم في احتياج الناس لهم ووقوفهم بأبوابهم وعلى مكاتبهم».