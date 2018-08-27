محمد بن راشد: المسؤولون نوعان.. مفاتيح ومغاليق للخير

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولين نوعان، الأول هم مفاتيح الخير، أما النوع الثاني فهم مغاليق للخير، مشيراً سموه إلى أنه «لا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني».

وقال سموه في تدوينات بحسابه على «تويتر» عبر وسم #علمتني_الحياة: «#علمتني_الحياة أن المسؤولين نوعان.. النوع الأول هم مفاتيح الخير.. يحبون خدمة الناس.. سعادتهم في تسهيل حياة البشر.. وقيمتهم فيما يعطونه ويقدمونه.. وإنجازهم الحقيقي في تغيير الحياة للأفضل.. يفتحون الأبواب، ويقدمون الحلول.. ويسعون دائماً لمنفعة الناس».

وأضاف سموه: «والنوع الثاني.. مغاليق للخير.. يصعّبون اليسير.. ويقلّلون الكثير.. ويقترحون من الإجراءات ما يجعل حياة البشر أكثر مشقة.. سعادتهم في احتياج الناس لهم ووقوفهم بأبوابهم وعلى مكاتبهم.. لا تنجح الدول والحكومات إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني.. #علمتني_الحياة».