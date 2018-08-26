إنجاز 60 % من تطوير محور شارع طرابلس والافتتاح منتصف 2019

المصدر: ■دبي- وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إنجاز 60% من مشروع تطوير محور شارع طرابلس الذي يحقق الربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات بطول قرابة 12 كيلومتراً.

ولفت المهندس مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة إلى أن المشروع الجديد سيكون محوراً موازياً وداعماً لمشروع تطوير شارع المطار الذي افتتحته الهيئة مؤخراً، متوقعاً افتتاح المشروع في النصف الأول من عام 2019.

وأوضح، أن المشروع يسهم في تعزيز محاور الربط بين إمارتي دبي والشارقة، إضافة لتخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس ورفع مستوى السلامة على طول المحور، وكذلك عند تقاطع شارعي الرباط وند الحمر عند نادي بالرميثة، إضافة إلى توفير حركة مرورية حرة بسعة مرورية 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين «6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه»، ويتوقع أن يسهم في تخفيف الأحجام المرورية على هذين المحورين بنسبة 30 % وسيعمل المشروع عند اكتماله محوراً موازياً لمحوري العمردي - الخوانيج والعوير ــ رأس الخور 90%.

وأشار إلى أن العمل في المشروع يسير بوتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في تمديد شارع طرابلس من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى شارع الإمارات أكثر من 90 %، وبلغت نسبة الإنجاز في تطوير التقاطع المجسر بين شارعي طرابلس والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان أكثر من 95 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الجسر الذي يربط امتداد شارع طرابلس مع شارع الإمارات باتجاه الشارقة قرابة 40 %، وبلغت نسبة الإنجاز في الجسر الواقع على محور شارع طرابلس مع شارع نواكشوط أكثر من 50 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز في النفق الواقع على تقاطع شارعي طرابلس والجزائر (مردف ـ الورقاء) أكثر من 10%.

توسعة

ونوَّه الطاير بأن مشروع تطوير محور شارع طرابلس يشمل توسعة شارع طرابلس من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مركز مردف سيتي سنتر وحتى شارع الش يخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول 6.5 كلم وتنفيذ شارع جديد في المنطقة البرية من تقاطع شارع طرابلس مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى شارع الإمارات بطول 5.3 كلم بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه ليرتفع بذلك طول المحور إلى قرابة 12 كيلومتراً، كما يتضمن تطوير التقاطعات على طول المحور، حيث سيتم تطوير تقاطع شارع طرابلس مع شارع الجزائر إلى نفق بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الرباط إلى شارع طرابلس مع تطوير التقاطع السطحي الحالي المحكوم بإشارة ضوئية، ويتوقع أن يسهم هذا التطوير في خفض زمن الانتظار على التقاطع القائم من ثلاث دقائق إلى أقل من دقيقة.

تطوير

وذكر أن المشروع يشمل أيضاً تطوير الدوار القائم على شارع طرابلس مع شارع نواكشوط إلى جسر بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، وكذلك تطوير الدوار الحالي على شارع طرابلس مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وإنشاء شوارع تجميعية لحركات الالتفاف، إضافة إلى إنشاء نفقين لعبور الجمال وتوسعة نفق عبور الجمال رقم 3 على شارع الإمارات.

ولفت إلى أنه يشمل أيضاً تطوير تقاطع امتداد شارع طرابلس مع طريق الإمارات بإنشاء جسر يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع طرابلس إلى شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة بسعة ثلاثة مسارات إلى جانب أعمال التوسعة على شارع طرابلس في عدة مواقع وتحسينات عند نادي بالرميثة، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية بدل الدوارات القائمة في منطقة محيصنة، ويشمل المشروع إنشاء جسر يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع طرابلس إلى شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة بسعة ثلاثة مسارات وإنشاء تقاطع سطحي (دخول وخروج) للحركة القادمة من الشارقة على شارع الإمارات.