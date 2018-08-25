محمد بن زايد: السعودية تواصل دورها في خدمة الحجاج وقضايا الأمة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ودبي - وام والبيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الديار المقدسة ستبقى مهوى أفئدة المسلمين جميعاً وستواصل المملكة العربية السعودية الشقيقة دورها التاريخي والحضاري المشرّف في خدمة ضيوف الرحمن وقضايا الأمة الإسلامية.

وبارك سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، النجاحَ الكبير واللافت الذي حققته منظومة الجهود المخلصة في إدارة وتنظيم موسم الحج لهذا العام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حساب أخبار سموه على تويتر: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين النجاح الكبير واللافت الذي حققته منظومة الجهود المخلصة في إدارة وتنظيم موسم الحج لهذا العام.. ستبقى الديار المقدسة مهوى أفئدة المسلمين جميعاً وستواصل السعودية الشقيقة دورها التاريخي والحضاري المشرّف في خدمة ضيوف الرحمن وقضايا الأمة الإسلامية».

ووجَّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنجاح موسم الحج لهذا العام.

وبدأت طلائع حجاج الدولة في العودة إلى أرض الوطن بعد أن أكملوا أداء مناسكهم، حيث أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن حجاج الدولة بخير بعد أن أدوا مناسكهم، بينما يتواصل عمل مختلف اللجان حتى مغادرة كافة حجاج الدولة الأراضي المقدسة لضمان توفير كافة المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجونها حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وكان حجاج بيت الله الحرام الذين يتجاوز عددهم المليونين قد اختتموا أمس، مناسك الحج بعد أداء طواف الوداع في مكة المكرمة، فيما توجه العديد منهم لزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة. وأدى قاصدو بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، صلاة الجمعة، في أجواء إيمانية مطمئنة خاشعة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات. كما أدى ضيوف الرحمن وأبناء المدينة المنورة والمقيمون وزوارها، صلاة أول جمعة في رحاب المسجد النبوي، بعد أن أدى الحجاج مناسك حجهم لهذا العام بكل يُسر وأمان، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وفّرتها الجهات الحكومية.

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