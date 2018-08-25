محمد بن زايد: ستبقى الديار المقدسة مهوى أفئدة المسلمين جميعاً

المصدر: ■ أبوظبي ودبي - البيان ووام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الديار المقدسة ستبقى مهوى أفئدة المسلمين جميعاً وستواصل المملكة العربية السعودية الشقيقة دورها التاريخي والحضاري المشرف في خدمة ضيوف الرحمن وقضايا الأمة الإسلامية.

وبارك سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النجاح الكبير واللافت الذي حققته منظومة الجهود المخلصة في إدارة وتنظيم موسم الحج لهذا العام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حساب أخبار سموه على تويتر: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين النجاح الكبير واللافت الذي حققته منظومة الجهود المخلصة في إدارة وتنظيم موسم الحج لهذا العام.. ستبقى الديار المقدسة مهوى أفئدة المسلمين جميعاً وستواصل السعودية الشقيقة دورها التاريخي والحضاري المشرف في خدمة ضيوف الرحمن وقضايا الأمة الإسلامية».

طلائع

وبدأت طلائع حجاج الدولة في العودة إلى أرض الوطن بعد أن أ كملوا أداء مناسكهم. وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن حجاج الدولة بخير بعد أن أدوا مناسكهم، بينما يتواصل عمل مختلف اللجان حتى مغادرة كافة حجاج الدولة الأراضي المقدسة لضمان توفير كافة المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجونها حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

متابعة

وأشاد الكعبي بدور القيادة الرشيدة ومتابعتها المتواصلة لشؤون حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحرصها على توفير كافة الخدمات التي ساهمت في أداء الحجاج لكافة المناسك بيُسر وسهولة. وأعرب عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على النجاح المبهر للمملكة العربية السعودية في استقبال ملايين الحجاج هذا العام عبر توفير أرقى المرافق والمنشآت وتجهيز كافة المستلزمات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقديم سبل الرعاية المتواصلة للحجاج من مختلف دول العالم.

وأشار الكعبي إلى أن النجاح الذي حققه أعضاء البعثة الرسمية يؤكد قدرة الكادر البشري المواطن على تحمل المسؤولية والتعامل مع مختلف التحديات، لافتاً إلى تمكُّن اللجان من التعامل مع الأمور كافة باحترافية بناءً على الخبرات التي تراكمت لدى أعضاء البعثة الرسمية عبر سنوات عديدة من خلال ما تم تقديمه من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وتسهيل حركتهم.

ونوَّه رئيس بعثة الحج الرسمية إلى أن اللجان عملت بروح الفريق الواحد، حيث تكاتفت الجهود من قبل الأعضاء لإنجاح كافة الجوانب المتعلقة بضيوف الرحمن من الدولة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.