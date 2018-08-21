خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون القادة بالعيد

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن وقوف الحجاج بيوم عرفة وتوحيد قلوب المسلمين معهم من كل أنحاء العالم شاهد على وحدتنا جميعاً تاريخياً وحضارياً ودينياً.وأضاف سموه في تدوينات عبر «تويتر» أن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يؤكد هذه الوحدة.

وتمنى سموه في ختام تغريداته أن يعيد المولى عز وجل على شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية العيد بالخير والبركة. حيث دون سموه: «يقف الحجاج اليوم بعرفة، وتتوحد معهم قلوب المسلمين من كافة أنحاء العالم لتشهد على وحدتنا جميعاً تاريخياً وحضارياً ودينياً، ونحتفل جميعاً غداً «اليوم» بعيد الأضحى المبارك لنؤكد هذه الوحدة، أعاده الله على شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركة وكل عام وأنتم وأهليكم بكل خير».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، ويبقيه ذخراً للوطن، وراعياً لمسيرته المباركة، وينعم على وطننا بمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام وشعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه سموه بهذه المناسبة التهنئة إلى أبناء الإمارات الأوفياء أبطال قواتنا المسلحة في ميادين الحق والواجب والإنسانية، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم وينصرهم ويحفظهم سالمين، وأن يرحم شهداءنا الأبرار الذين سطروا أروع الصور والنماذج المشرفة في حب الوطن والتضحية.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «نهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على وطن السعادة بالخير والبركات ومزيد من الازدهار».

وأضاف سموه: «بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نعرب عن تهانينا إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار، ولبلدانهم الأمن والسلام ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والرفعة».

وتابع سموه: «نهنئ بواسل قواتنا المسلحة أبناء الإمارات الأوفياء في ميادين الحق والواجب والإنسانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى تعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم وينصرهم وأن يرحم شهداءنا الأبرار، الذين قدموا أروع الصور المشرفة في التضحية وحب الوطن».

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية ـ مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والملك محمد السادس ملك المغرب والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر ونقل سموه خلال الاتصالات أطيب تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وبلدانهم الشقيقة بمزيد من التقدم والأمن والاستقرار.