سلطان وحمدان بن زايد وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد يهنئون

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموهم عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة، داعين المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته ويعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما هنأ سموهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، راجياً المولى عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وسمو نواب الحكام.

وفي تدوين عبر تويتر هنأ سموه أيضاً شعب الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، وجنودنا البواسل.