محمد بن زايد يوجه بعلاج طفل مواطن

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ مصطفى خليفة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة علاج الطفل المواطن عيسى خلفان الرومي (5 أشهر)، الذي يعاني نقصاً في النمو منذ ولادته، وأمر بنقله إلى الخارج لتلقي العلاج في استجابة سريعة لاستغاثة والد الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووجه سموه بتوفير كل السبل والتسهيلات ليتلقى العلاج وإجراء ما يلزم.

وقال والد الطفل إن عيسى ولد بمرض نادر تمثل في صغر حجم الرأس وضمور في المخ ونقص في النمو وتشوهات في الأنف والشفة العليا، وتحدث له تشنجات مستمرة ولا يستطيع الرضاعة بصورة طبيعية، لافتاً إلى أن الأطباء أخبروه بأن علاج هذا المرض غير متوفر داخل الدولة.

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