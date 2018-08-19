محمد بن زايد يتكفل بعلاج طفل يعاني نقصاً في النمو

المصدر: البيان الإلكتروني

تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعلاج طفل يعاني من نقص في النمو وأمر بنقله إلى الخارج ليتلقى العلاج اللازم في استجابة سريعة لاستغاثة والد الطفل عيسى ابن الـ 5 أشهر، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد وجه سموه بالتعجيل في نقل الطفل إلى الخارج وتوفير كافة السبل والتسهيلات ليتلقى العلاج وإجراء مايلزم له.

ويعاني الطفل من نقص في النمو وضمور في المخ والعظام ولا يتوفر له العلاج بالدولة.