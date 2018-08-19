الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا و مغبرا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا قد تكون مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.. و حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية من 15 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والثاني عند الساعة 20:24 والجزر الأول عند الساعة 12:49 والثاني عند الساعة 04:10 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 16:39 والثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 11:31 والثاني عند الساعة 00:03 .

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 31 85 40

دبي 41 33 75 30

الشارقة 42 31 80 30

عجمان 41 31 80 30

أم القيوين 42 31 75 30

رأس الخيمة 43 33 75 30

الفجيرة 35 31 80 55

العين 46 32 55 15

ليوا 44 29 95 30

الرويس 42 31 90 35

السلع 43 32 85 30

دلما 39 30 90 45

طنب الكبرى 38 30 85 40

طنب الصغرى 38 30 85 40

أبوموسى 38 30 85 40 .