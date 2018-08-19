محمد بن راشد لبعثة الحج: خدمة حجاجنا شرف ما بعده شرف

المصدر: دبي - البيان، وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكره لفريق بعثة الحج الرسمية لجهودهم في خدمة حجاجنا.

ونشر سموه، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، مقطع فيديو لبعثة الحج الرسمية خلال تفقدها الحجاج والوقوف على احتياجاتهم، وقال سموه: «شكراً فريق بعثة الحج الرسمية لجهودكم، خدمة حجاجنا أكبر مكافأة لكم، وشرف ما بعده شرف».

ويتوجّه حجاج الدولة، اليوم، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها اقتداءً بسنّة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، حيث سيبقى الحجاج إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ليتوجّهوا بعدها إلى عرفة، ويعودوا إليها بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة، لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات.

إلى ذلك، يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات صلاة عيد الأضحى المبارك، ويستقبلون المهنئين بالمناسبة المباركة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: