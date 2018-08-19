محمد بن زايد والحكام يؤدون صلاة عيد الأضحى

المصدر: دبي - وام

يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صلاة عيد الأضحى المبارك، ويستقبلون المهنئين بالمناسبة السعيدة.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

ويستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جموع المهنئين بالعيد في يومه الأول في قصر المشرف في أبوظبي.

الشارقة

ويؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين. ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب أداء الصلاة بقصر البديع العامر جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة، ويتلقى سموه التهاني على مدار يومين من الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.

عجمان

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد بمدينة عجمان.

ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة العيد مباشرة بقصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة.

الفجيرة

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

كما يستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة جموع المهنئين من المواطنين والمقيمين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة عقب صلاة العصر خلال أيام العيد المبارك.

أم القيوين

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

رأس الخيمة

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مجلس الضيافة بخزام من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.