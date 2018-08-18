محمد بن زايد يهنيء عمران خان بتوليه مهام رئاسة مجلس الوزراء في باكستان

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالا هاتفيا مع دولة عمران خان، هنأه خلاله بتوليه مهام رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد سموه - خلال الاتصال الهاتفي - متانة علاقات التعاون مع جمهورية باكستان الصديقة، متطلعا سموه إلى تعزيز هذه العلاقات على مختلف الصعد بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما، وأعرب عن تمنياته للشعب الباكستاني اضطراد التقدم والنماء.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء باكستان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه باكستان و شعبها، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم و الازدهار.

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