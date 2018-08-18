برلمان باكستان ينتخب عمران خان رئيساً للوزراء

المصدر: إسلام أباد - أ.ف.ب

انتخب بطل الكريكت السابق عمران خان، أمس، رئيساً لوزراء باكستان في عملية تصويت في البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزبه.

وحاز خان على 176 صوتاً، وفق رئيس البرلمان أسد قيصر، فيما كان يحتاج إلى غالبية مطلقة من 172 صوتاً. وحصل منافسه شهباز شريف على 96 صوتاً. واستقبل النواب انتخاب خان بالتصفيق والهتاف، فيما بقي خان جالساً يرد التحيات مبتسماً وممسكاً مسبحة بيده.

ووفق ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، فإنّه ظهر منذ البداية أنّ شهباز زعيم الحزب الحاكم سابقاً، لن يتمكن من جمع الأصوات المطلوبة مع امتناع عدد كبير من الأحزاب عن التصويت.

وقبل بدء عملية التصويت، تلقى خان تهاني حائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي. وقالت الشابة الباكستانية، إنّها تؤيد دعم عمران خان لتعليم الأولاد في باكستان، وتنتظر بفارغ الصبر المشاركة في جهود تعليم 13 مليون باكستانية هن حالياً خارج النظام التربوي. ومن المنتظر أن يؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين اليوم السبت، في ولاية تستمر خمس سنوات.

وتصدّرت حركة الإنصاف بزعامة خان نتائج انتخابات 25 يوليو، لكنها لم تنل عدداً كافياً من المقاعد يؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها فخاضت مفاوضات ائتلافية مع أحزاب أخرى ونواب مستقلين.

ويفتح تعيين خان صفحة سياسية جديدة في باكستان بعد عقود من مداورة السلطة بين الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني، مع فترات من الحكم العسكري. واحتفلت باكستان هذا الأسبوع بعيد استقلالها الـ 71 وشهدت في تاريخها فترات طويلة من الحكم العسكري. وفاز خان بوعود قطعها بقيام باكستان جديدة، وبالتصدي للفساد والفقر.