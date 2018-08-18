طقس الغد حار بوجه عام ومغبر أحياناً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد غدا طقس حار بوجه عام ومغبر أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا ويحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر .

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة تصل إلى 36 كم/ساعة أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 19:23 والثاني عند الساعة 08:27 والجزر الأول عند الساعة 12:04 والجزر الثاني عند الساعة 02:46 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:20 والثاني عند الساعة 06:09 والجزر الأول عند الساعة 09:53 والجزر الثاني عند الساعة 22:59 .

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 40 32 90 35

دبي 40 32 90 30

الشارقة 41 31 85 35

عجمان 39 32 85 35

أم القيوين 39 32 80 30

رأس الخيمة 41 31 85 40

الفجيرة 36 30 85 50

العين 46 32 70 10

ليوا 44 29 90 20

الرويس 38 31 85 30

السلع 41 30 90 30دلما 38 33 75 35

طنب الكبرى 36 33 80 45

طنب الصغرى 36 33 80 45

أبوموسى 36 33 80 45 .